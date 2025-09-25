Foto Galeri
Haberler
TÜRKİYE
Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi!
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Taha BAĞBUDAR
Editör
25.09.2025 - 13:48
Yayınlanma
25.09.2025 - 15:42
Güncelleme
1 Dk
Okunma Süresi
