Altın, 2025 yılında yatırımcısına adeta kazandırmaya doymadı. Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alım eğilimleri, altının ons fiyatında tarihi bir yükselişi beraberinde getirdi. Yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kazanan ons altın, 1979’dan bu yana görülen en yüksek yıllık artış oranına doğru ilerliyor.

Ekonomistler, bu yükselişin arkasındaki en önemli etkenler arasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentileri, doların zayıflaması ve artan jeopolitik riskleri gösteriyor.

Piyasa uzmanlarına göre, altındaki bu tarihi yükseliş eğilimi yıl sonuna kadar da sürebilir. Özellikle merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesi, fiyatların daha da yukarı taşınabileceğine işaret ediyor.

2025 sonuna kadar ons altın fiyatının 2.500 dolar seviyelerini test etmesi öngörülürken, bireysel yatırımcılar da yeniden altına yönelmiş durumda.