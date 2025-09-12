Trafik Jandarması Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 23 bin 417 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde sürücü belgesiz araç kullanma, hız limitlerine uymama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve kask takmama gibi kural ihlallerine karşı sıkı kontroller yapıldı.

Okul Servislerine Yakın Takip

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servisleri de mercek altına alındı. Bu kapsamda 485 okul servis aracı ve sürücüsü denetlenerek uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilere de servislerde dikkat etmeleri gereken hususlar aktarıldı.

Binlerce Yol Kullanıcısına Bilgilendirme

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde dönem içerisinde 1.040 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.