Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri iki ayrı başarılı operasyonla büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Yapılan operasyonlar, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmeden engellenmesi açısından büyük önem taşıdı.

7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, KOM ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda harekete geçti. Belirlenen bir adrese yapılan baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan ilk incelemelerde, bu telefonların ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edildi.

KOM ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü ikinci operasyon ise 10 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşti. Bu operasyonda, sigara yapımında kullanılan tam 650 bin adet boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların sigara üretiminde kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edildi.

Her iki operasyonda da ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadeleri alınarak soruşturma derinleştirildi.

Operasyonun hem halk sağlığını hem de ekonomik güvenliği koruma adına kritik bir adım olduğu vurgulandı.

Her iki olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” ifadeleri kullanıldı.