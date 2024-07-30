Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürünlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 35 litre etil alkol, 2 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 8 şişe el yapımı viski ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A.S. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Emniyeti, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu