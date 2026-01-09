Proje, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde hayata geçirildi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılımını amaçlayan Kahraman Kadın Akademisi, kişisel gelişimi destekleyen eğitim ve atölye çalışmalarıyla kadınların üretimden pazarlamaya uzanan süreçlerde daha etkin roller üstlenmesini hedefliyor.

Lansman programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de katıldı. Yenigün,

“Kahraman Kadın Akademisi’ni yalnızca dijital bir program değil, afet sonrası toparlanmanın, yeniden ayağa kalkmanın ve kadınlar üzerinden güçlenen bir toplumun simgesi olarak oldukça kıymetli bir çalışma. 6 Şubat depremleri bir gerçeği bize çok net göstermiştir; afetler herkesi etkiler ancak kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri çok daha fazladır. Kadınlar bir yandan belirsizlik ve psikolojik travmalarla mücadele ederken diğer yandan aileyi ayakta tutan, çocukların bakımını üstlenen, hayatı yeniden kuran ana aktörler olmuştur.

Deprem sonrası dönemde kadınların güçlendirilmesi, yalnızca bir sosyal politika alanı değil, ekonomik toparlanmanın, toplumsal iyileşmenin ve kalıcı kalkınmanın da temel şartlarındandır. Kahraman Kadın Akademisi; eğitimi, üretimi, dijital satışı ve sosyal etkileşimi tek çatı altında toplayan örnek bir uygulama. Büyükşehir Belediyemize, KADEM’e ve üniversitemize teşekkür ediyoruz bu güzel çalışma için” diye konuştu.