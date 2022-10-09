Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Budaklı Mahallesi Köseler Sokak mevkiinde sürücü 46 ZB 987 plakalı kamyonetle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonetten fırlayan 34 yaşındaki F.B olay yerinde hayatını kaybederken, A.C (58) ile G.B (30) ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.