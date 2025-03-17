Yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 14 şahıs adli makamlara sevk edildi. Bu işlemler sonucunda 49 şahıs tutuklanırken, ele geçirilen maddeler arasında 16,45 gram esrar, 26,98 gram metamfetamin, 197,21 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9,45 gram afyon sakızı, 429 adet sentetik ilaç, 2740 paket sigara ve içi doldurulmuş makaron, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen unsurlara karşı da denetimler yapıldı. Trafik ekipleri, 211 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 83 araca abartı egzoz kullanımından ve 590 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem uyguladı. Operasyon, bölgedeki güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik kararlı çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.