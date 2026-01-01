Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, Cuma ve Cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir.

Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."