Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili heyecanı başladı. 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak iki haftalık yarıyıl tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. Tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 2 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Yarıyıl tatili, öğrenciler için yoğun geçen ilk dönemin ardından hem dinlenme hem de motivasyon toplama fırsatı sunacak.

İkinci dönem içerisinde öğrencileri bir ara tatil daha bekliyor. Buna göre, ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanarak yaz tatiline girilecek.

Uzmanlar, yarıyıl tatilinin sadece dinlenme değil, aynı zamanda öğrencilerin eksiklerini gözden geçirmesi ve yeni döneme zihinsel olarak hazırlanması açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Velilere ise bu süreçte çocukların tatil–ders dengesini iyi kurmaları yönünde tavsiyelerde bulunuluyor.

Karne ziliyle birlikte öğrenciler kısa bir mola verirken, ikinci dönem için hazırlıklar da şimdiden başlamış olacak.