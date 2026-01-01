Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, birçok bölgede yağışlar kar şeklinde görülecek.

Yağışların Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Bölgelerde Son Durum

Meteoroloji, kuvvetli kar yağışı nedeniyle Adana, Artvin, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Van ve Şırnak’ta ise kuvvetli karla birlikte fırtına bekleniyor. Kars, Mardin, Siirt, Batman ve Ardahan için de kuvvetli fırtına uyarısı bulunuyor.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Tahmini