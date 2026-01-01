Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri ve dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Ekipler Zamanla Yarıştı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği araca profesyonel ekipmanlarla müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer araçlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak tamamen söndürdü.



Maddi Hasar Oluştu

Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı.