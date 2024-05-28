Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde dikkatsizlik sonucu pikap ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ilk tedavisi olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayrıca Göksun ilçesinde sürücüsü kontrolünü kaybettiği tırla dağ yamacında bulunan kayalıklara çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keklikoluk mevki üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki tırın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan tır dağ yamacında yer alan kayalıklara çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken maddi hasar oluştu.