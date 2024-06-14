İlk kaza haberi sabah saatlerinde Tekir Mahallesi’nden geldi. Gelen ilk bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çarparak ters döndü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir diğer kaza haberi ise Göksun’dan geldi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşanan kazada paramparça olan kamyonetten sürücü yaralı kurtuldu.

Edinilen ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Keklioluk Mahallesinde kamyonet sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada paramparça olan aracında sıkışan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt