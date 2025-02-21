Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma Timleri, öğrencilere emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla "Kemerini Tak, Ödülünü Kap" projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Proje kapsamında okul servislerinde seyahat eden öğrencilere, emniyet kemerinin hayati önemi anlatıldı.

Emniyet kemeri takan öğrencilere, farkındalığı artırmak amacıyla hikâye ve boyama kitapları başta olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin emniyet kemeri kullanım alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve ödüllendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülecek.