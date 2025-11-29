Hafta sonunu değerlendirmek isteyen balık severler, taze balık çeşitlerini incelemek ve alışveriş yapmak için balık pazarına akın etti.

Balık fiyatlarının geçen yıla göre büyük bir değişiklik göstermemesi, vatandaşların memnuniyetini artırdı.

Tezgâhlarda yer alan çeşitli deniz ve tatlı su ürünleri, yoğun ilgi gördü.

Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, balık tüketiminin sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Sarı, “Balık; vücut sağlığı, bağışıklık sistemi ve özellikle çocukların gelişimi için son derece faydalı bir besindir. Tüm balık severleri taze ve kaliteli ürünler için balık pazarımıza bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Balık Pazarı’nın önümüzdeki haftalarda havaların daha da soğumasıyla birlikte hareketliliğini artırması bekleniyor.