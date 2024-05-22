Kahramanmaraş’ta Mercedes Otomobil Tutkunları, Bir Oto Galeride Düzenlenen Etkinlikte Bir Araya Geldi.

Kahramanmaraş’ta Bir Döneme Damga Vuran Klasik Mercedes Otomobiller Klasik Otomobil Severlerle Bir Araya Geldi.

Otomobil Şöleninin Sunulduğu Etkinliğe Klasik Otomobil Tutkunları Ve Vatandaşlar Büyük İlgi Gösterdi.

Farklı Modellerden Oluşan Otomobillerin Sergilendiği Etkinlik Renkli Görüntülere Sahne Oldu.

Otomobil Sahipleri Araçları Hakkında Birbirleriyle Sohbet Ederken, Özellikle Eski Model Otomobiller Katılımcılardan İlgi Gördü.

Etkinliğe Ev Sahipliği Yapan Galerici Mustafa Başkonuş Yaptığı Açıklamada Bu Tür Etkinliklerle Kahraman Şehrin Eski Ruhuna Yeniden Kavuşacağını İfade Etti.