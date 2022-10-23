Kahramanmaraş’ta da odun ve kömür satıcıları kış için hazırlıklarına başladı.

Ancak satıcılar ve alıcılar piyasadan memnun değil. Sektör temsilcileri satışlarının azlığından şikâyet ederken vatandaşlar ise odun ve kömür fiyatlarının geldiği son noktaya isyan ediyor.

Bu bağlamda özellikle dar gelirli vatandaşların alıcısı olduğu odun ve kömürün satışlarını değerlendiren Kahramanmaraş Mahrukatçılar Odası Başkanı Bekir Dilipak, satış sürecinin başladığını ancak pahalılıktan dolayı alıcının pek yanaşmadığını dile getirdi.