KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Türk Kızılay ve Kore Kızılhaç ortaklığında konteyner kentte kurulan sosyal donatı alanlarının açılışı gerçekleştirildi.

İki ülkenin yardım kuruluşu tarafından Türkiye-Kore Dostluk Köyü Konteyner Kent içinde kreş, toplumsal hizmet merkezi, kütüphane, komşuluk merkezi, cami, cemevi ve oyun alanları kuruldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kore arasında dostluğunun geçmişe dayandığını ve konteyner kentte depremzede vatandaşlar için yapılan sosyal donatı alanlarının kardeşlik duygularının somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Hayata geçirilen projelerle dayanışma ve kardeşlik köprüsünün güçlendirildiğine değinen Ünlüer, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Kore arasındaki dostluk tarih boyunca sağlam temeller üzerine inşa edilmiş, Kore savaşında omuz omuza mücadele eden iki milletin ortak geçmişine dayanmaktadır. Bugün de bu dayanışma ruhu böylesine anlamlı projelerle devam etmektedir. Afetlerin yarattık yarattığı zorlukları aşmak ve toplumumuzun yeniden ayağa kalkmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimizin ilgili kurumları sivil toplum kuruluşlarız ve uluslararası dostlarımızın desteğiyle bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. En büyük temennimiz vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleridir."

Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Jeong Yeondoo da 2 yıl önce meydana gelen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece Türkiye'de değil Kore'de de büyük bir şok etkisi oluşturduğunu, unutulmayacak bir gün olarak hafızalara kazındığını hatırlattı.

Depremin ardından Kore'de tüm kurum ve kuruluşların yardım için seferber olduklarını ifade eden Yeondoo, şunları söyledi:

"Türkiye’nin başına gelen felaketi duyar duymaz Kore’de sadece hükümet, kurum ve kuruluşlar değil herkesin insanlar bir araya gelip Türkiye’ye yardım etmek için tek yürek oldu. Kore halkının Türkiye’yi desteklemek için harekete geçmesinin nedenin 75 yıl önce Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin gösterdiği sıcak sevgiyi Korelilerin hala unutmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.Kore Kızılhaç ve Türkiye Kızılay’ı ve Türkiye Hükümeti’nin işbirliğiyle inşa edilen Kore-Türkiye Dostluk Köyünün depremden etkileyen insanların hızlı bir şekilde günlük hayatlarına geri dönmelerine yardımcı olmasını yürekten takdir ediyorum. Geçen 2 yıl içinde Türkiye Devleti ve milleti uluslararası topluma güçlü bir yeniden yapılanma kararlılığı ve normalleşme gücü göstermiştir."

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise son depremzede yuvasına kavuşup başını huzurla yastığa koyana kadar Türk Kızılay’ının deprem bölgesinde gücünü hiç eksiltmeden depremzede vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.

Kore ve Türkiye arasındaki dostluğun yardımlarla pekiştiğine değinen Yılmaz, "Güney Kore ve Türkiye gerçekten de kardeş ülkeler. Bu sürecin içinde gerek Kore Kızılhaç’ı gerek Güney Kore’den çok kıymetli bağışçılarımız ayni yardımdan nakdi yardıma bizim yıkılan binalarımızın yeniden ayağa kaldırılmasından bugün burada gördüğümüz konteyner kent gibi birçok projede bizimle beraber çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

Deprem bölgesinde deprem iyileştirme faz çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, "Artık hayatımızı normale döndürmek üzerine projeler yürütüyoruz. Bir yandan devletimiz evleri yapıyor dağıtıyor. Yaklaşık iki senelik bir süreçte 201 bin gibi bir rakam çok kolay değil gerçekten. Dünya üzerinde belki eşi örneği olmayan bir seferberlik ve güçle bir taraftan yeni evleriniz yapılıyor hayata geçiriliyor ama bir taraftan da bizler yanınızda olmak anlamında elinizi bırakmamak anlamında sizlerle sosyal hayatın desteklenmesi ve hayatın normale dönmesi faaliyetleriyle bir arada olmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

IFRC Türkiye Delegasyon Başkanı Jessie Thomson, sosyal donatı projelerinin umudunu canlandırarak, insanların yeniden birlik olma hissine katkı sağladığına değindi.

Konuşmaların ardından sosyal donatı alanlarının açılış kurdelesi kesildi, alanlar gezildi.