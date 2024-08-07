Olay yerine hızla sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye ve diğer konteynerlere sıçramasını önledi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, konteynırde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangın güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, benzer olayların önlenmesi için tedbir alınmasını önerdi.

Yangının ardından bölge sakinleri rahat bir nefes alırken, yetkililer yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu