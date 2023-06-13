Depremlerin Hasara Neden Olduğu Ve Acil Yıkılacak Durumda Olan binaların Sözde Kontrollü Yıkımının Gerçekleştirildiği Söylense De Yaşanan Facialar Durumun Ne Kadar Kontrolsüz Olduğunu Bir Kez Daha Gözler Önüne Seriyor.

Abdülhamit Han Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde Bulunan Rabia Sitesi'ndeki Hasarlı 12 Katlı Bina Dün (31 Mayıs) İş Makineleriyle "Kontrollü" Şekilde Yıkılmak İstendi Fakat Bina Yanında Bulunan Sağlam Binanın Üzerine Yıkılarak Ağır Hasara Neden Oldu.

Kontrolsüz Yıkımlar Peş Peşe Devam Ederken Bir Olayda Karamanlı Mahallesinde Bulunan Asilhan Apartmanının B Loğunda Gerçekleşti.

Gerçekleştirilen Sözde Kontrollü Yıkım Esnasında Az Hasarlı Olan A Bloğun Üzerine Devrilirken Yine Büyük Bir Faciadan Kıl Payı Dönüldü.

Tam Bitti Derken Kontrolsüz Yıkımlara Bir Yenisi Daha Eklendi.

Zübeyde Hanım Bulvarı Üzerinde Bulunan 7 Katlı Mutlu Apartmanı Sözde Kontrollü Yıkım Gerçekleştirilmek İstendi.

Yıkım Çalışmaları Esnasında Enkaz Yığınları Yan Tarafta Bulunan Vakıf Binası Üzerine Düştü Ve Vakıf Ağır Hasar Aldı.

Kentin Birçok Noktasında Kontrollü Yıkım Adı Altında Gerçekleştirilen Kontrolsüz Yıkımlar Çok Şükür Ki Can Kaybına Sebep Olmazken Yaşanan Bu Zorlu Süreçte Vatandaşlar Hem Tedirgin Oluyor Hem De Büyük Bir Zarara Uğruyor.