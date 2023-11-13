Edinilen bilgiye göre, Kaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

M. S. Yönetimindeki otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, motoru da fırlayarak ağacın yanındaki otobüs durağına çarparak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 22 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M. S.’nin hurdaya dönen araçta sıkışan cenazesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

M. S.’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.