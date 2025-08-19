Evde Oyun Ölümle Bitti

Olay, Göksun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (15) evine gelen arkadaşı B.S. (16) ile oturduğu sırada eline aldığı tüfek kazara ateş aldı.

Silahın ateş almasıyla B.S. ağır şekilde yaralandı.

Sağlık Ekipleri Ölümünü Tespit Etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 16 yaşındaki B.S’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arkadaş Gözaltına Alındı

Olayda tüfeği ateşlediği öne sürülen E.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.