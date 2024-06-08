Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle önce bariyerlere sonra park halindeki tır dorsesine çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, yönetimindeki otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra park halinde tır dorsesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt