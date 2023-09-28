Kahramanmaraş'ta iki hafta önce faaliyete başlayan madeni yağ satışı yapan iş yerinde yangın çıktı. Alevler bitişik iki dükkanı da sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren madeni yağ dükkânında çıktı. Bir anda büyüyen alevler bitişik iki dükkanı da sardı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülürken iş yerindeki yağ dolu tenekeler ile birçok malzeme kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.