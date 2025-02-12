Kortej yürüyüşü, mehteran gösterileri ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen programlar, milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden canlandırdı.

Şehir, bayraklarla süslenerek görsel bir şölen sunarken, öğrenciler, dernekler ve geleneksel kıyafetleriyle katılan çeteler etkinliklere renk kattı. Onikişubat Parkı’ndan başlayan kortej yürüyüşü, marşlar eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar sürdü.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, kurtuluşun 105. yılına dair duygularını şu şekilde ifade etti:

Mehteran gösterileriyle taçlanan kutlamalar, şehrin kurtuluşunun tarihindeki önemli yerini bir kez daha hatırlattı. Şehrin dört bir yanını saran coşku, gelecek nesillere milli değerlerin aktarılması açısından büyük önem taşıdı.