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Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gören Nermin Arslantürk, depremde eşinin yanında olmadığını ve 4 çocuğuyla çok zor bir gün yaşadıklarını söyledi.

" Baykar Konteyner Kent"te oyun parkı, çamaşırhane, kütüphane, kreş, çocuk ve kadın atölyeleri, sosyal market, sağlık ocağı, psikososyal destek birimi ve mescit bulunuyor.

Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına yerleştirilen 520 konteynere, AFAD tarafından tesliminin yapılmasıyla aileler yerleşmeye başladı.

Baykar tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan 520 konteyner ailelere teslim edildi.

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