AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ve KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

AFAD İl Müdürü Temur, "Deprem:Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze:Kanıt"ta Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğrafını, "Çevre-Yaşam"da

Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Haber"de Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor"da ise Tolga Ovalı'nı "Kutlama dalışı" adlı karelerini seçti.

İl Göç İdaresi Müdürü Yolcuoğlu da "Deprem:Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt""a Mustafa Hassona'nın "Toz duman", Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber"de Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" ve "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy kullandı.

KOSGEB İl Müdürü Yüksek ise oylarını "Deprem:Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" karesine, "Gazze: Kanıt"ta Ali Jadallah'ın "Sema Bebek" karesine, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış" karesine, "Haber"de Osmancan Gördoğan'ın "Dolunay ve akıncı" karesine, "Spor"da ise "Mete'nin nişanı" karesine oy kullandı.

Kurum müdürleri, AA muhabir ve foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.