Kent genelinde etkili olan yağış, özellikle yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar oluştururken şehir merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Mevsim normalleri çerçevesinde gerçekleşen kar yağışının, tarım alanları ve su kaynakları açısından önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kent genelinde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının daha da artabileceği belirtilirken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Kar yağışının günlük yaşamda olumsuzluklara yol açmaması adına belediye ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergâhları ve kritik noktalar öncelikli olmak üzere kar küreme ve tuzlama ekiplerinin hazır bekletildiği, ihtiyaç duyulan alanlara hızlı müdahale için gerekli planlamaların tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan, kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığı, olası buzlanma riskine karşı da önlemlerin artırıldığı bildirildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde ise kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, kentte hem görsel güzellik hem de doğa için bereket getirmesi temenni ediliyor.