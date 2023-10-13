Olay, 6 Ekim tarihinde Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında yaşandı.

İddiaya göre, kuyumcu dükkanı işleten yabancı uyruklu esnaf, cuma namazı için iş yerini kapatıp camiye gitti.

Durumu fırsat bilen hırsızlar önce dükkanın arkasındaki boş daireye girdi ardından duvarını delerek kuyumcu dükkanına girdi ve 15 dakika içerisinde dükkanda bulunan altın ve değerli eşyaları alarak deldiği duvardan kayıplara karıştı.

Olayın ardından polis ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin Ş.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri Ş.A’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.A. adliyeye sevk edildi.