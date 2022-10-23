Bu anlamda Her cumartesi izleyicisiyle buluşan program Lezzet Durakları’nda bu hafta Şiremar’da Üretilen Şire Ürünleri Ekranlara Taşındı.
Program sunucusu Gökhan Büyükdereli, Şire Ürünlerinin Yapım Aşamalarını İzleyiciyle Buluşturdu.
Bu anlamda Her cumartesi izleyicisiyle buluşan program Lezzet Durakları’nda bu hafta Şiremar’da Üretilen Şire Ürünleri Ekranlara Taşındı.
Program sunucusu Gökhan Büyükdereli, Şire Ürünlerinin Yapım Aşamalarını İzleyiciyle Buluşturdu.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P