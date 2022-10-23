Bu anlamda Her cumartesi izleyicisiyle buluşan program Lezzet Durakları’nda bu hafta Şiremar’da Üretilen Şire Ürünleri Ekranlara Taşındı.

Program sunucusu Gökhan Büyükdereli, Şire Ürünlerinin Yapım Aşamalarını İzleyiciyle Buluşturdu.