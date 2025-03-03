11 ayın sultanı Ramazan, Kahramanmaraş’ta manevi bir atmosfer oluşturarak vatandaşların günlük yaşamına farklı bir huzur kattı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Ramazan’ın bereketini hem ruhen hem de sosyal anlamda en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyor.

Aksu Haber olarak mikrofonlarımızı Kahramanmaraşlılara uzatarak “Ramazan ayında günlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Vatandaşların verdiği yanıtlar, Ramazan’ın farklı yönlerini gözler önüne serdi:

İbadetle Geçen Saatler: Birçok kişi sahur ve iftar hazırlıklarının yanı sıra günlerini ibadetle doldurduğunu ifade etti. Kur’an-ı Kerim okumak, teravih namazlarına katılmak ve dua etmek, vatandaşların en çok önem verdiği manevi faaliyetlerden oldu.

Hayır İşleri ve Dayanışma: Bazı vatandaşlar, Ramazan ruhunu paylaşmanın önemine dikkat çekerek, hayır işlerine yöneldiğini belirtti. Yardım kampanyalarına katılarak ihtiyaç sahiplerine destek olmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çalışanların Azmi: Çalışan kesim ise iş temposuna rağmen oruçlarını tutmaya ve sabırla bu özel ayın gerekliliklerini yerine getirmeye dikkat etti. İş ve ibadet dengesini sağlayarak Ramazan’ı en güzel şekilde değerlendiren çalışanlar, Ramazan ayının dayanıklılık ve sabır gerektirdiğini vurguladı.

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının manevi huzurunu en iyi şekilde yaşamak için vatandaşlar, hem bireysel hem de toplumsal faaliyetlere özenle devam ediyor.