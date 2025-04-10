Market Önünde Hırsızlık Şoku

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çocuğuyla birlikte market alışverişine giden A.A., elektrikli motosikletini marketin önüne park ederek içeri girdi. Ancak, A.A. içerideyken kimliği belirsiz iki kişi motosikletin çevresini kontrol etmeye başladı.

Güvenlik Kameralarına Yakalandılar

Hırsızlar, kısa bir süre gözlem yaptıktan sonra park halindeki motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Alışverişini tamamlayıp dışarı çıkan A.A., motosikletinin yerinde olmadığını fark edince çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin planlı bir şekilde motosikleti çaldığı anlaşıldı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın ardından, A.A.’nın şikayeti üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınarak, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Çevredeki diğer kameraların da incelendiği ve polis ekiplerinin şüphelileri en kısa sürede yakalamayı hedeflediği öğrenildi.