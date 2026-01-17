Kahramanmaraş Ticaret Odası, Türk Kızılayı ve Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Elektrik Ark Kaynağı Geliştirme ve Uyum Kursu, mesleki eğitim alanında örnek bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve İstiklal Üniversitesi’nin eğitim desteği sunduğu kurs, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmış kapsamlı bir eğitim programı sunuyor.

Toplam 8 hafta sürecek olan kurs, her cumartesi günü 10 saat olmak üzere uygulamalı eğitim ağırlıklı olarak gerçekleştiriliyor.

Kurs kapsamında kursiyerlere; elektrik ark kaynağı ile yatay pozisyon, duvar yanı pozisyon ve tavan kaynağı gibi farklı çalışma alanlarında çeşitli kaynak birleştirme teknikleri öğretiliyor.

Teorik bilginin yanı sıra sahaya yönelik uygulamalarla desteklenen eğitimler sayesinde kursiyerlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

Kurumlar arası güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen bu kurs, hem gençlere hem de mesleğini geliştirmek isteyen vatandaşlara yeni istihdam kapıları açarken; Kahramanmaraş’ın üretim ve sanayi altyapısına da nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçlıyor.