Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlıklarda hummalı bir şekilde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla; mezarlıklarda ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken, defin alanları yabani otlardan temizleniyor ve çevredeki evsel ve ambalaj atıkları da toplanarak bertaraf ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların ahirete irtihal eden yakınlarının kabirlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu ortamda ziyaret edebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.