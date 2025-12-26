Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında özellikle çocuklara yönelik etkinliklere ayrı bir önem vererek miniklerin kültür ve sanatla iç içe büyümesini hedefliyor.

Bu kapsamda, 28 Aralık Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde saat 16.00’da özel bir masal dinletisi gerçekleştirilecek. Çocuk edebiyatının sevilen kalemlerinden Sevde Gözükara, birbirinden renkli ve öğretici masallarıyla minikleri masalsı bir maceraya çıkaracak.

Etkinlik ile çocuklar hem masallar aracılığıyla kültürün en saf ve en güçlü halini yaşayacak hem de keyifli vakit geçirmesine ve okuma sevgisini pekiştirmesine katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm çocuklar bu özel buluşmaya davet edildi.