Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı kandil programında Kur’an-ı Kerim tilavetleri okundu, ilahiler seslendirildi ve Regaip Kandili’nin anlam ve önemine dair vaazlar verildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, ellerini semaya açarak dualar etti; günahların affı, birlik ve beraberlik, huzur ve esenlik için niyazda bulundu.

Programda özellikle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilirken, Gazze’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında yaşamını yitiren mü’minler de unutulmadı. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, cemaat zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.

Regaip Kandili dolayısıyla sadece Abdulhamid Han Camii’nde değil, Kahramanmaraş’ın dört bir yanındaki camilerde de özel programlar düzenlendi. Kent genelindeki ibadethanelerde Kur’an tilavetleri, mevlitler ve toplu dualarla kandil gecesi ihya edildi. Programlarda kardeşlik, dayanışma ve toplumsal birlik mesajları öne çıktı.

Manevi atmosferin hâkim olduğu gece, yapılan duaların ardından sona ererken, vatandaşlar Regaip Kandili’nin tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.