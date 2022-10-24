Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından, destek programı içerisine alınan 10 projeden biri Mobil Eğitim Simülatörü uzman eğitmenler tarafından ilkokul öğrencilerine eğitimler verildi.

Minik öğrencilerden önümüzdeki yıllarda birer pilot olabilecekler yapılan simülasyon eğitimlerde yol gösterecek bu saye de yetenekler keşfedilmiş olacak.

Eğitimle ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İl Temsilcisi Safa Güzelbulut “inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda burada eğitimlere katılan öğrencilerimizden şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek birer pilot çıkacak” diye konuştu.