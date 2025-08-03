Kazanın Adresi: Eski Fırnız Yolu, Beşoluk Mevkisi

Kahramanmaraş’ta yaşanan motosiklet kazası bir kişinin yaşamına mal oldu. Eski Fırnız yolu üzerinde bulunan Beşoluk mevkisinde, Kahramanmaraş istikametinde seyir halindeyken meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olduğu öğrenilen R.K., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sağlık Ekiplerinden Müdahale, Ancak Kurtarılamadı

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen R.K. kurtarılamadı. Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.