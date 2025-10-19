08 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

15 Ekim 2025 günü düzenlenen diğer operasyonda ise suçüstü yakalanan 5 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

32.928 adet satış iznine tabi sentetik hap

1 adet ruhsatsız av tüfeği

3 adet fişek

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemece çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.