Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen trajik bir olayda, 58 yaşındaki bir kişi apartmanın 6. katındaki merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren kişinin intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Evleri Sitesi'nin B Blok'ta ikamet eden 58 yaşındaki M.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 6. katındaki merdiven boşluğundan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgular, olayın intihar olabileceği yönünde şüpheleri artırırken, M.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.