Kahramanmaraş’ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasaklı madde ticareti yapan iki kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, E.Ü. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile birlikte bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılıklarının sürdüğünü ve bu tür suçlara yönelik operasyonların devam edeceğini duyurdu.