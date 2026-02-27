Narkotik Operasyonları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 – 26 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda;

21,10 gram metamfetamin ve 3,09 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, yapılan iki ayrı operasyonda ise 0,77 gram metamfetamin, 2 adet payp,

16,90 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet tabanca,2 adet fişek ve

1 adet alüminyum folyo ele geçirildi.

Bu operasyonda adli mercilere sevk edilen 3 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Elbistan’da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon

Asayiş çalışmaları kapsamında 26 Şubat 2026 tarihinde Elbistan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan ya da ifadeye yönelik araması olan toplam 7 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; 19 yıl hapis cezası bulunan A.B., 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan İ.H.A., 2 yıl hapis cezası bulunan H.A., 3 yıl hapis cezası bulunan H.M.M., ifadeye yönelik araması bulunan Ö.B., 4 bin 500 TL adli para cezası bulunan A.G. ve ifadeye yönelik araması bulunan S.S. yer aldı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, işlemleri tamamlanan şüphelilerin adli mercilere sevk edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ve suçla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.