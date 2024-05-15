Kahramanmaraş'ta 15 Mayıs Çarşamba günü nöbetçi eczaneler hangi semtlerde? Sizin için derledik.

Elif Eczanesi 

Kahramanmaraş - Ekinözü
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi

03444812035
İÇMELER MAH. İBNİ SİNA CAD. 29/A EKİNÖZÜ

1A2

Gökşen Eczanesi
Kahramanmaraş - Andırın
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03445613274
YENİ MAH. HÜKÜMET CAD. 61/A ANDIRIN
Çaglayan Eczanesi
 Kahramanmaraş - Çağlayancerit
 15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
 03443512515
 ÇAĞLAYANCERİT DEVLET HASTANESİ YANI

Aksu Haber olarak vatandaşlara Kahramanmaraş’ın kaç ilçeye sahip olduğunu sorduk Aksu Haber olarak vatandaşlara Kahramanmaraş’ın kaç ilçeye sahip olduğunu sorduk

3A4

Aksüt Eczanesi
Kahramanmaraş - Merkez
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
05461970900
YÖRÜKSELİM MAH.YÖRÜKSELİM DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI...

Hacettepe Sevımlı Eczanesi
Kahramanmaraş - Göksun
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
3447141800
CUMHURIYET MAHALLESI ISTIKLAL CADDESI NO:12/A

4A5

Günes Eczanesi
Kahramanmaraş - Merkez
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03442237500
İSTASYON MAH. 780001.SOK. 29/A SULAR AKADEMİ HASTANESİ KARŞISI

Kurtulus Eczanesi
 Kahramanmaraş - Merkez
 15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
 03442158151
 HÜRRİYET MAH.KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ ÜZERİ İPEKYOLU...

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Dogan Eczanesi
Kahramanmaraş - Elbistan
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03444152131
GÜNEŞLİ MAH. HAMZA AKBAŞ CAD. NO:8/A

Ceyhan Eczanesi
Kahramanmaraş - Elbistan
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03444138585
DEVLET HASTANESİ KARŞISI KARAELBİSTAN
Eczane Aysel Eczanesi
Kahramanmaraş - Türkoğlu
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03446181110
CUMHURİYET MAH. İSTİKLAL CAD. 24/B TÜRKOĞLU


Tugrul Eczanesi
Kahramanmaraş - Merkez
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03442312303
YAVUZSELIM MAH. HAYDARBEY CAD. NO:3/A


Sıhhat Eczanesi
Kahramanmaraş - Merkez
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03442159000
Necip Fazıl Kültür Merkezi Civarı Migros Karşısı Vakıfbank...


Farah Hatıpoglu Eczanesi
Kahramanmaraş - Merkez
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03442160127 22 Gün Mah. Genç Osman Cad. Yeşilvadi Sitesi Altı Migros Market


Atmalıoğlu Eczanesi
Kahramanmaraş - Pazarcık
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
05365016046
ŞEHİT NURETTİN ADEMOĞLU MAH. İNÖNÜ CAD. NO:55/C

Vereseli Çöçelli Eczanesi
Kahramanmaraş - Narlı
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03443313124
NARLI MAH. ATATÜRK CAD. NO:44 PAZARCIK

Yıldırım Eczanesi
Kahramanmaraş - Nurhak
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
05012671113
KARAÇAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:154/B

8A9

Betül Eczanesi
Kahramanmaraş - Afşin
15 Mayıs 2024 tarihinde nöbetçi
03445117042
DEDEBABA MAH. ALÇİBEY CAD. NO:22/B

Kaynak: Haber Merkezi