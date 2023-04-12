Kahramanmaraş 5. Noteri Mehmet Damar, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentte büyük yıkımın yaşandığını hatırlattı.

Kentte "Çarşı Merkezi" olarak adlandırılan bölgede birçok iş yerinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Damar, "Bizim noterliğimiz 7 katlı bir binanın giriş katındaydı ve o da yıkıldı, yerle bir oldu” dedi.

Bir aydan fazla süre açamadık. Konteynerlerde faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirten Damar, şöyle konuştu:

"Depremden sonra il dışına çıkan vatandaşlarımız da kente dönüyor. Normale döneceği umudundayız. Depremden sonra en çok yaptığımız işlem, araç satışı. Depremde enkaz altında kalan araçlarla ilgili de işlemler yapıyoruz. Vekaletname ve muvafakatname gibi işlemler de yapılıyor."

