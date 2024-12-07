Göksun Yavuz Selim Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, "İyilik hareketi projesi" kapsamında yaklaşık bir ayda yaptıkları birikim ile kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi satın aldı.

Öğrenciler, aldıkları malzemeleri Çardak, Ericek ve Tombak mahallelerindeki 5 ve 6. sınıflarda eğitim gören akranlarına hediye etti.

Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Murat Kaya, öğrencilerin başlattığı hareketin paylaşma ve dayanışma bilincini artırdığını söyledi.

Yapılan faaliyetin diğer okullara da örnek teşkil ettiğine işaret eden Kaya, "Bu anlamlı hareket, geleceğin umut dolu bireylerinin yetişmekte olduğunun en güzel ispatı oldu." diye konuştu.