Etkinlik kapsamında Türk ve dünya edebiyatına damga vurmuş roman kahramanları, öğrenciler tarafından titizlikle hazırlanan özgün sunumlar, döneme uygun kostümler ve yaratıcı dekorlar eşliğinde canlandırıldı. Farklı dönemleri ve coğrafyaları yansıtan karakterler aracılığıyla edebiyatın evrensel dili sahneye taşınırken, izleyicilere adeta edebiyat dolu bir zaman yolculuğu yaşatıldı.

Program yalnızca bir sahne performansından ibaret kalmadı. Öğrenciler, canlandırdıkları roman kahramanları üzerinden karakter çözümlemeleri, olay örgüsü analizleri ve duygusal aktarım çalışmaları yaparak empati, yorumlama ve ifade becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Roman kahramanlarının yaşadığı çatışmalar ve verdikleri mücadeleler, insan hayatına dair önemli mesajlarla izleyicilere aktarıldı.

Düzenlenen programla, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının teşvik edilmesi, edebiyatın birey ve toplum üzerindeki etkisinin somut örneklerle aktarılması hedeflendi. Katılımcılardan tam not alan program, hem öğrenciler hem de davetliler için unutulmaz bir edebiyat şölenine dönüştü.

Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel etkinlik, edebiyatın birleştirici gücünü ve roman kahramanlarının zamansız etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.