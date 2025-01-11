Sarıkamış Harekâtı'nın 110. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinlikleri, şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla büyük bir coşkuyla yapıldı.

Etkinlikler Kapsamında Döngele Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve 12. sınıf öğrencileri, Sarıkamış şehitlerini anmak için anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş, sabah saat 09:30’da Kaledibi Meydan Göleti mevkiinden başlayıp, saat 12:00’de Başkonuş Mesire Alanı’nda son buldu.

Yürüyüş boyunca öğrenciler ve öğretmenler, ellerinde Türk bayraklarıyla “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Vatan Sana Canım Feda” sloganları atarak, coşkulu bir atmosfer oluşturdular.

Program, şehitlerimize saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlik, Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.