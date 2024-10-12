Eğitici ve eğlenceli bir etkinlik olarak düzenlenen bu ziyaret, öğrencilerin hayvanlarla tanışma fırsatı bulduğu bir deneyim sundu.

Öğretmenleri eşliğinde barınağa gelen çocuklar, hayvanların beslenmesi için topladıkları mamaları barınak yetkililerine teslim etti.

Ziyaret sırasında hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, onlara sevgi göstererek hayvanların hayati önemine dikkat çekti.

Etkinlikte, öğrenciler keçilerin sütünü sağarken, atlara binerek keyifli anlar yaşadılar.

İlk defa hayvan barınağını ziyaret eden öğrenciler, hayvanlara olan sevgilerini pekiştirirken aynı zamanda hayvanların bakımı ve korunması konularında önemli bilgiler edindiler.

Bu anlamlı etkinlik, çocukların doğa ve hayvanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına ve empati duygularını geliştirmelerine katkıda bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu