Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrenci sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla okul kantinleri, yemekhaneler, kafeteryalar ve çay ocaklarında denetim çalışmalarına başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2020/8 sayılı genelgesi kapsamında her eğitim-öğretim yılı başında okul müdürü ve müdür yardımcılarından “Okul Denetim Ekipleri” kuruluyor.

Bu ekipler yıl boyunca düzenli denetimler yaparken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşan komisyonlar da yılda en az iki kez üst denetim gerçekleştiriyor.

Aykırı durum tespit edilmesi halinde işletmelere süre tanınacak, eksikliklerin giderilmemesi durumunda ise yasal işlemler uygulanacak. Çalışmalar, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde yürütülüyor.